Das Aktionsbündnis Wohnen Ludwigshafen beteiligt sich am europaweiten Housing Action Day. Am Samstag, 27. März, startet um 11 Uhr am ehemaligen Knödelbrunnen (Bismarckstraße 55) ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Alle, die sich der Forderung nach bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum anschließen wollen, sind dem Bündnis zufolge willkommen. Wohnen sei ein Menschenrecht, das jedoch selbst in einem reichen Land wie Deutschland nicht für alle Menschen verwirklicht sei, kritisiert das Bündnis.

Mietpreis gestiegen

In Ludwigshafen sei der durchschnittliche Mietpreis seit 2002 um fast 20 Prozent gestiegen. Hunderte von Wohnungen fielen aus der Sozialbindung. Gebaut werde vor allem im hochpreisigen Sektor. Die Bebauung in Süd mit Luxuswohnungen habe zu rasant steigenden Boden- und Wohnungspreisen und zur Erhöhung der allgemeinen Mietpreise in der Stadt geführt, moniert das Bündnis.