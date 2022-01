Die Aktion „Uffbasse“ ruft am Montagabend zu einer Menschenkette für Solidarität in der Corona-Pandemie in Ludwigshafen auf. Bisher war das Aktionsbündnis verschiedener Organisationen, Vereine und Parteien in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region aktiv. Die Teilnehmer wollen damit ein Zeichen in Richtung der sogenannten „Montagsspaziergänger“ setzen, die gegen die Corona-Auflagen und eine Impfpflicht demonstrieren. Laut Polizei ist an diesen Protestkundgebungen auch die rechtsextreme Szene beteiligt. Zu Beginn waren 40 Teilnehmer durch die City gelaufen, am vergangenen Montag waren es 75 Personen„In Ludwigshafen ist kein Platz für Verschwörungserzählungen, Hass und Hetze“, begründen die Organisatoren von „Uffbasse“ ihren Aufruf zu einer Gegenaktion. Wegen der Pandemie soll es keine Massenveranstaltung werden. Geplant sei eine „symbolische Menschenkette“, die ein Zeichen setzen soll. Unterstützt wird die Menschenkette auch durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), teilen die Organisatoren mit. Das Bündnis „Uffbasse“ hat verschiedene Organisationen, Vereine und Parteien gebeten, mit höchstens zwei Vertretern um 18 Uhr auf den Berliner Platz zu kommen und Fahnen, Banner oder Schals ihrer Gruppierung mitzubringen. Die Corona-Schutzmaßnahmen sollen dabei eingehalten werden. So soll aufgezeigt werden, dass die Mehrheit der Bürger hinter den Abstands- und Hygieneregeln sowie der Impfkampagne steht, um die Gesellschaft bestmöglich vor dem Virus und seinen Auswirkungen zu schützen.