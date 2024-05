Als Comedian ist er häufig in der Rhein-Neckar-Region zu erleben, als Musiker wird er nun zum ersten Mal ein großes Konzert in seiner Heimatstadt Mannheim geben: Bülent Ceylan und Band treten am 22. Januar 2025 im Maimarktclub auf.

Am 1. März ist Bülent Ceylans erstes Metalalbum „Ich liebe Menschen“ erschienen. Für den 48-Jährigen, der seit 25 Jahren als Comedian große Erfolge feiert, bedeutet das „zurück zu den Wurzeln“, wie er im RHEINPFALZ-Interview erzählte: Schon als Jugendlicher spielte er in zwei Rock-Bands. In diesem Frühjahr traten Ceylan und seine Bands sechsmal live auf. Nun sind elf weitere Konzerttermine bekannt gegeben werden. Am Abend vor dem Mannheimer Konzert spielt Ceylan am 21. Januar 2025 in der Garage in Saarbrücken. Der Vorverkauf für alle Konzerte beginnt am Dienstag, 21. Mai.