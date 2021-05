Kurz vor dem Lockdown wurde am Nationaltheater „Der Barbier von Sevilla“ in der Regie von Maren Schäfer gegeben. Sie ist nicht die einzige junge Regisseurin, die in dieser Spielzeit ihr Mannheimer Regiedebüt gibt. Auch Victoria Stevens, wie Schäfer seit 2018 Regieassistentin in der Opernsparte, wollte diese Woche ihre erste Inszenierung in Mannheim präsentieren. Und die beiden Frauen haben noch mehr Gemeinsamkeiten.

Sowohl Maren Schäfer als auch Victoria Stevens begannen ihre Theaterkarriere als Sängerinnen. Beide entdeckten jedoch schon früh ihre Begeisterung fürs Inszenieren. Während die aus Südafrika stammende Stevens, 29, nach ihrer Gesangsausbildung noch Regie studierte und unter anderem in Italien und Schottland assistierte und inszenierte, hat Schäfer, 33, nach ihrem Gesangsstudium zunächst als freie Sängerin und im Opernchor gearbeitet, bevor sie als Regieassistentin nach Mannheim kam. Beide betonen, wie wertvoll ihre Erfahrungen als Sängerinnen waren, um zu verstehen, wie Musiktheater funktioniert und welche Bedürfnisse ein Operndarsteller hat, auf die ein guter Regisseur eingehen sollte.

Von Corona profitiert

Doch wie schafft man es, die Möglichkeit einer ersten Inszenierung zu bekommen? Hier haben die beiden Regisseurinnen in gewisser Weise von der Corona-Krise profitiert. Da aufgrund der neuen Sicherheitsvorschriften der alte Spielplan in Mannheim nicht mehr umgesetzt werden konnte, wurde am Haus das Konzept der „White-Wall-Opern“ (WWO) entwickelt – ein Format, bei dem eine weiße Projektionswand Ausgangspunkt einer 90-minütigen Opernproduktion ist.

„Keine Mangelproduktionen“

In regulären Spielzeiten seien kleinere Formate, mit denen man typischerweise als neuer Regisseur einsteigen würde, eher rar, erklärt Stevens. Durch die Entwicklung des neuen Formats haben nun jedoch die beiden Regieassistentinnen die Möglichkeit bekommen, selbst zu inszenieren. Schäfer betont, welch großer Vertrauensbeweis es von Seiten des Hauses sei, den Assistenten im Rahmen der „White-Wall-Opern“ konzeptionelle Verantwortung zu übertragen. Denn die WWO am Nationaltheater seien keineswegs Corona-geschuldete Mangelproduktionen, sondern „vollwertige, substanzreiche Theaterkunst, ohne Gefährdungsmomente zu schaffen“. In ihrem „Barbier von Sevilla“ stellt die junge Regisseurin die Figur der Rosina ins Zentrum. Schäfers Ziel ist es dabei, die besondere Sprengkraft des Stoffes über eine Frau, die ihr Leben in die eigenen Hände nimmt, auch für ein heutiges Publikum sichtbar zu machen. Es gehe darum, das Wesentliche des Stücks zu erhalten, aber gleichzeitig die ernsten Elemente darin aufzuzeigen. Auch Stevens arbeitet in „Hänsel und Gretel“ die ernsten Untertöne des Märchenstoffs besonders heraus. Sie betont den familiären Konflikt innerhalb der Handlung und sieht die Oper als Erzählung über das Erwachsenwerden.

Den „Apparat Theater“ gut kennengelernt

Das handwerkliche Rüstzeug für ihre Produktionen haben sich die beiden durch ihre Arbeit als Regieassistentinnen angeeignet. Hierbei unterstützten sie die Regisseure am Haus bei ihren Inszenierungen – insbesondere was die organisatorischen Abläufe der Proben angeht. Wie Schäfer hervorhebt, gehe es dabei nicht darum, die künstlerische Sprache des jeweiligen Regisseurs gut zu finden oder gar zu übernehmen. Vielmehr lerne man etwas über die Art, wie man ein Stück probt, erkennt die Stärken einzelner Regisseure, sieht aber mitunter auch, wie man Sachen selbst nicht machen möchte. Gleichzeitig lerne man als Assistentin oder Assistent den „Apparat Theater“ und die Funktionsweisen eines Hauses bestens kennen. Das sei eine Fähigkeit, die vielen Regisseuren fehle, die zwar studiert haben, aber nie assistiert.

Trotz ihrer langjährigen Probenerfahrung waren „Der Barbier von Sevilla“ und „Hänsel und Gretel“ für die beiden Regisseurinnen alles andere als gewöhnliche Produktionen. Das besondere Format und die Corona-Rahmenbedingungen haben eine Reihe von Problemen mit sich gebracht. Neben dem Sicherheitsabstand, den es sowohl bei Vorstellungen als auch bei Proben einzuhalten galt, war, wie Stevens betont, insbesondere die straffe zeitliche Planung eine Herausforderung. So hatte Schäfer zweieinhalb Wochen zum Proben, während für Stevens nur zehn Tage eingeplant waren – erheblich weniger Zeit, als in regulären Spielzeiten für Opern-Neuproduktionen angesetzt wird. Stevens erklärt, dass diese kurze Probenzeit nur zu realisieren war, weil beide Regisseurinnen durch die eigenverantwortliche Leitung von Wiederaufnahmen alter Inszenierungen am Nationaltheater bereits darin geübt waren, in kürzester Zeit große Produktionen zu stemmen.

Durch den erneuten Lockdown hat Stevens nun noch etwas länger Zeit zum Proben, bis nach aktueller Planung am Freitag, 4. Dezember, die Premiere von „Hänsel und Gretel“ nachgeholt wird. Dann soll es auch weitere Vorstellungen von Schäfers „Barbier von Sevilla“ geben.