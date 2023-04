Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Mittwoch, 10. Mai, 19.30 Uhr, an den 90. Jahrestag der nationalsozialistischen Bücherverbrennung. Überall in Deutschland wurden am 10. Mai 1933 Bücher jüdischer, marxistischer, politisch missliebiger oder einfach liberaler Autoren Opfer einer menschen- und kulturfeindlichen Ideologie, deren Verbrechen noch folgen sollten. Die Stadtbibliothek möchte mit dieser Gedenkveranstaltung die Erinnerung an ein Ereignis wachhalten, das symbolisch für Gleichschaltung, Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und in letzter Konsequenz für die Vernichtung politisch, religiös und weltanschaulich andersdenkender Menschen steht. Die Veranstaltung soll Mahnung dafür sein, dass sich ein solches Ereignis nicht wiederholt.

Vortrag von Stadtarchivar Mörz

Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs, wird in einem einführenden Vortrag an die Ereignisse der Bücherverbrennung in Ludwigshafen erinnern, anschließend lesen Persönlichkeiten aus der Stadt ausgewählte Texte aus damals verbrannten Büchern vor. Die musikalische Untermalung liegt in den Händen von Familie Wiesel, die Moderation übernimmt Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU).