Die Stadtteilbibliothek in Oppau veranstaltet vom 4. bis 27. Januar in der Edigheimer Straße 34 einen Zeitschriften- und Bücherflohmarkt. Zum Angebot zählen auch CDs und DVDs. Der Erlös wird laut Veranstalter in die Anschaffung neuer Medien investiert. Bücher werden für einen Euro, Zeitschriften für 20 Cent verkauft. Geöffnet ist die Stadtteilbibliothek Oppau dienstags von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.