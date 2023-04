Der Welttag des Buchs ist Anlass für eine ganztätige Bücherbörse am Samstag, 22. April, in der Rhein-Galerie. „Bringen Sie Ihre Schätze vom 19. bis 21. April zu uns an den Stand in der Rhein-Galerie“, heißt es in einer Ankündigung des Einkaufszentrums. Denn damit unterstütze man auch die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen-Mannheim (Saluma). Gäste dürfen stöbern und Bücher kostenlos mit nach Hause nehmen. Von 11 bis 15 Uhr heißt das Motto „Fit mit Büchern“. Auch „Orimoto“, eine Faltkunst mit alten Büchern, wird zu sehen sein. Zudem gibt es für Bücherwürmer „Eine-Minute-Skulpturen“ frei nach Erwin Wurm.