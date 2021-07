Einen Bücher- und Zeitschriftenflohmarkt veranstaltet die Stadtbibliothek in der Innenstadt, Bismarckstraße 44-48, von Dienstag, 13. Juli, bis Freitag, 16. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Hofeinfahrt zum Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus. Aus dem Bestand genommene Medien werden zu Schnäppchenpreisen verkauft. Das Angebot reicht von Büchern über Zeitschriften bis zu CDs und DVDs.

Bücher ein Euro, Zeitschriften 20 Cent

Das eingenommene Geld wird in die Anschaffung neuer Medien investiert. Bücher werden für ein Euro und Zeitschriften für 20 Cent verkauft, die Preise von anderen Medien können jeweils vor Ort nachgefragt werden.

In der Kinderbibliothek im Reichert-Haus (Zugang über den Innenhof der Zentralbibliothek) sowie in den Stadtteil-Bibliotheken in Oppau und Mundenheim findet außerdem ein ständiger Bücherflohmarkt zu den jeweiligen Öffnungszeiten statt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0621/504-2611.