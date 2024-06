Der 17. Lesesommer Rheinland-Pfalz startet am Montag, 1. Juli. 220 kommunale und kirchliche Bibliotheken nehmen landesweit bis zum 1. September am Lesesommer für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren teil, darunter auch die Kinderbibliothek und Stadtteilbibliotheken der Stadtbibliothek Ludwigshafen.

Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder als Interview, online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de oder per analogem Buchcheck ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte, teilt die Ludwigshafener Stadtverwaltung mit.

Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind also die Gewinnchancen. Der diesjährige Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust mit der Rulantica Wasserwelt. Die Kinderbibliothek veranstaltet zudem nach Ende des Lesesommers eine Abschlussfeier für alle Teilnehmer mit eigener Verlosung, bei der es ebenfalls viele Preise zu gewinnen gibt.

Mindestens drei Bücher lesen

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis. Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und wird jährlich mit mehr als 110.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. 2008 startete der Lesesommer mit 88 teilnehmenden Bibliotheken und ist heute nicht mehr aus dem Sommerprogramm Tausender Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz wegzudenken. Am Freitag, 1. Juli, ist die Stadtbücherei Grünstadt Gastgeber der landesweiten Eröffnungsveranstaltung.

Auch in diesem Jahr gibt es erneut für jüngere Kinder, die noch nicht lesen können, den Vorlese-Sommer. Kita-Kinder haben die Möglichkeit, Bücher vorgelesen zu bekommen. Neben dem Titel des Buches wird in den Clubausweis auch der jeweilige Vorleser eingetragen. Zusätzlich können die Kinder ein Bild zu ihrem Lieblingsbuch malen und in der Bibliothek abgeben. Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem abgegebenen Bild erhalten die Kinder eine Urkunde. Pro Kind nimmt dann ein Clubausweis an der landesweiten Verlosung teil, bei der der Hauptpreis ein Kinderfahrrad ist.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.lesesommer.de und www.vorlese-sommer.de oder per E-Mail an kinderbibliothek@ludwigshafen.de.