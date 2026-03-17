Die Kreissportschau präsentiert am Freitagabend in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim sportliche Höhepunkte und erfolgreiche Athleten. Das Programm enthält neue Elemente.

Der Rhein-Pfalz-Kreis lädt für Freitag, 20. März, ab 19 Uhr zu seiner traditionellen Kreissportschau in die Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim ein. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Einzelakteure treten an diesem Abend auf und präsentieren dabei ihr Können. Ein vielfältiges Programm aus Sportvorführungen, Tanzeinlagen und Akrobatik erwartet die Besucher. Im Mittelpunkt stehen unter anderem das Finale des Fußballturniers der Grundschulen sowie die Ehrung der Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2025 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die Moderation des Abends übernehmen Walter Benz und Volker Knörr, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises. „Das soll aber nicht zur Gewohnheit werden, wir wollen die Moderation demnächst in jüngere Hände übergeben“, verrät Knörr bei der Vorstellung des Programms.

Akrobatik und Tanz

Mehrere interessante Darbietungen stehen an: Die mehrfache Deutsche Weltmeisterin im Fußball-Freestyle, Serafina Knapp, wird mit akrobatischen Kunststücken am Ball das Publikum unterhalten. Zudem führt die Flugmodellbaugruppe 1962 Schifferstadt eine Modellflug-Performance vor, bei der verschiedene Flugkörper – von klassischen Modellen bis hin zu fantasievollen Tierwesen – durch die Halle schweben. Auch die Tanzgruppen der Region tragen zum Programm bei. Die Tanzgruppe des TuS Gronau interpretiert den „Dia de los Muertos“, den farbenfrohen mexikanischen Gedenktag an die Verstorbenen. Die Showtanzgruppe Just Dance der VT Böhl zeigt an diesem Abend eine Hommage an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Die Gruppe „For Motion“ der DJK Limburgerhof will mit ihrer Tanznummer „Girls just wanna have fun“ ein Zeichen für Frauenrechtes setzen, während das Danny Dance Center an Michael Jackson, den verstorbenen „King of Pop“, erinnert.

Sportliche Höhepunkte gibt es auch im Bereich der Akrobatik. Der TB Oppau zeigt die künstlerische Seite der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Sportlerinnen TS Rodalben treten mit einer Darbietung namens „Blütenzauber“ auf die Bühne der Wahagnieshalle. Der Stützpunkt Westpfalz-Turngau bringt mit „Lederhosengaudi“ bayerisches Flair in die Halle und kombiniert turnerischem Können mit unterhaltsamen Elementen. Eine Mischung aus Jonglage und Tanz präsentiert das Ensemble „Die Combinationis“ der Ludwigshafener Werkstätten.

Lose für Besucher

Unterbrochen werden die einzelnen Auftritte von zwei Verlosungsaktionen. „Wir konnten dafür einige Unternehmen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gewinnen“, freut sich Landrat Knörr über das Engagement regionaler Firmen. Jeder Besucher erhält zu seinem Ticket ein Los und nimmt damit automatisch an der Aktion teil. „Die Firmen haben sich bereiterklärt, Preise für die Verlosung bereitzustellen, die zudem sehr attraktiv sind“, erläutert Knörr.

Eingebettet in die Veranstaltung ist das Finale der Hallenturniere der Grundschulen. Hintergrund ist, dass die großen und kleinen Grundschulen jeweils in eigenen Turnieren bei den Jungen und Mädchen ihre Siegerteams ermittelt haben. Während der Kreissportschau treffen nun die Sieger aus den zwei Gundschulkategorien in einem Endspiel aufeinander und wetteifern um den Titel „Fußballmeister der Grundschulen“. In diesem Jahr spielen die jungen Kicker der Kurpfalzschule Dannstadt-Schauernheim als Gewinner des Wettbewerbs der großen Institutionen gegen die Grundschule Berghausen, die sich bei den kleinen Schulen durchgesetzt hatte.

Sportler des Jahres

Höhepunkt ist dann einmal mehr die Ehrung der Sportler des Jahres 2025 im Landkreis, die Landrat Volker Knörr, Walter Benz, die Sportkreisvorsitzende Simone Vogel, der Schulsportbeauftragte Philipp Kettenbach, der Vorstandsvorsitzender der Sportstiftung Ulli Sauer und Stiftungsvorstand Florian Weihe vornehmen.

Die Bewirtung der Kreissportschau übernimmt wie in den vergangenen Jahren die Vereinte Turnerschaft Böhl. Landrat Volker Knörr hofft, dass das Programm die sportlichen Leistungen und die kulturellen Beiträge der Vereine würdigt und einen unterhaltsamen Abend für die ganze Familie bietet.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind alle Karten für die rund 400 Plätze in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim im Vorverkauf abgesetzt worden, es wird daher keine Eintrittskarten mehr an der Abendkasse geben. Einlass ist um 18 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr. „Wir planen so zwei bis zweieinhalb Stunden ein“, informiert Knörr.