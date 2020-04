Wieso der 21-Jährige das Lenkrad seines Autos verriss, ist laut Polizei nicht geklärt. Jedenfalls ist es dem jungen Mann am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Landstraße 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer passiert. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Es entstand Totalschaden. Der Fahrer konnte sich nach dem Unfall, an dem sonst niemand beteiligt war, selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er Verletzungen im Bein- und Hüftbereich und kam in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße voll gesperrt. Positiver Aspekt laut Polizei: Als die Einsatzkräfte ankamen, befanden sich bereits einige Ersthelfer am Unfallort.