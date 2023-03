Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurt Reichelt, ein Altmeister in der Fußbodenbranche, geht mit einem neuen Angebot an den Markt. Der 76-Jährige hat in Harthausen die Firma Kreag Studio gegründet. Reichelt betont: Eine ausschließlich herstellerneutrale Beratung zu nachhaltigem Fußboden gebe es nur einmal in Deutschland.

Kreag – die Abkürzung ist aus den Worten „kreativ“ und „Agentur“ gebildet – macht laut seinem Gründer unter dem Label „umweltstark“