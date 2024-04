Ein großer Teil der Bäume, die extra für die Bundesgartenschau im vergangenen Jahr gepflanzt worden sind, werden nach und nach über Mannheim verteilt. Hinter der Aktion verbergen sich brisante Themen. Was die Neupflanzungen in dicht bebauten Stadtteilen mit dem Klima und Parkplätzen zu tun haben beziehungsweise warum sie so aufwendig sind, erfahren Sie hier.