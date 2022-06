Der Ludwigshafener Sportausschuss hat sich am Mittwochnachmittag gegen die Erhöhung der Schwimmbadentgelte zum 1. Oktober ausgesprochen. Nach langer Diskussion sah der Ausschuss zwar die Notwendigkeit der Anpassung an die Eintrittsgelder im Umland, forderte aber „flexiblere und familienfreundlichere Angebote“.

OB warnt vor Konsequenzen

Dies stieß auf Unverständnis bei Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die auf mögliche Konsequenz der Entscheidung hinwies. „Wir können die Erhöhungen nicht mehr in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 einarbeiten“, so Steinruck. Die Erhöhung der Einnahmen sei allerdings eine dringend geforderte Vorgabe der Finanzaufsicht ADD für die Genehmigung in diesem Jahr gewesen. „Damit könnten wir ohne genehmigten Haushalt ins neue Jahr gehen“, was wiederum zu extremen Einschränkungen führen könnte. „Ich bin dieses Jahr ein großes Risiko eingegangen, als ich ohne genehmigten Haushalt die Bäder eröffnet habe. Noch einmal übernehme ich dieses Risiko nicht“, betonte sie. „Die verschuldetste Stadt im Umkreis hat die günstigsten Preise.“