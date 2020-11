Die Bäckerei Theurer unterstützt das St. Marienkrankenhaus bei der Finanzierung seines Neubaus. Die Arbeiten für die neue Kinderklinik und die neue Palliativstation an der Salzburger Straße laufen und werden gut 50 Millionen Euro kosten. Zwei Millionen Euro möchte die Klinikleitung selbst über Spenden beisteuern. Einer der Unterstützer ist die Bäckerei Theurer. Wie deren Chefs Markus und Elke Sigle informieren, startet ihre Aktion am Sonntag in allen 30 Filialen.

Herzenssache, Herzensbrot

Darum geht es beider Aktion „Herzenssache“: Kunden können ein „Herzensbrot“ oder einen „Mutmuffin“ kaufen – ein Teil des Preises fließt Sigle zufolge in das Spendenprojekt. Zudem werde die Bäckerei, die jüngst vom Magazin „Der Feinschmecker“ als eine der besten bundesweit geehrt wurde, bei jedem Kauf ab zehn Euro einen Euro als Spende dem „Marien“ zukommen lassen. Sigle hofft, dass am Ende 20.000 Euro zusammenkommen. Zu seiner Motivation sagt er: „Wir müssen mehr tun, als nur klatschen, wenn es um medizinische Versorgung geht.“