Mit 25.000 Euro aus der Spendenaktion „Theurers Herzenssache“ unterstützt die Ludwigshafener Bäckerei den Neubau der Kinderklinik sowie der Palliativstation des St. Marienkrankenhauses. Das Geld wurde bei einer eigens initiierten Aktion in den vergangenen zwölf Monaten gesammelt. Über die Verkäufe von Aktionsbroten und -muffins sowie zusätzlichen Spenden seitens der Kunden kamen 23.000 Euro für das Krankenhaus zusammen. Dieser Betrag wurde von den Mitarbeitern des Unternehmens noch einmal um 2000 Euro aufgestockt.

„Aufs Herz hören und einfach backen – das ist unser Credo“, begründet Familie Sigle, die 2019 die Bäckerei Theurer übernommen hat, ihr Engagement. Die Inhaber wollen nun die Spendenaktion verlängern. Mit jedem verkauften Winzerstollen spendet die Bäckerei drei Euro, mit jeder Gebäckmischung zwei Euro für die weitere Unterstützung des Krankenhauses. „Wir müssen einfach mehr tun, als nur klatschen, wenn es um medizinische Versorgung geht“, betonten Geschäftsführerin Elke Sigle und Juniorchef Matthias Sigle. Wegen des großen Erfolgs planen die Sigles auch zukünftig Spenden- und Hilfsaktionen zu starten. „Wir vertrauen da auf unsere Kunden“, sagt Matthias Sigle und ist überzeugt: „Wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen.“

Bauvolumen von 55 Millionen Euro

Die Fundraisingbeauftragte des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses, Rita Schwahn, zeigt sich angetan von der Unterstützung: „Aktionen wie diese ermöglichen, dass wir unseren Patienten ein Ambiente bieten können, das ihnen Orientierung und Ablenkung verspricht und das Wohlbefinden unterstützt.“

Mit einem Bauvolumen von etwa 55 Millionen Euro entsteht aktuell bis 2022 das Bauteil „G“ am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt – ein Gebäude in drei Ebenen. Darin kommen neben neuen modernen OPs unter anderem die neue Palliativstation und die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin unter. Die Finanzierung für Bau und Basisausstattung ist gesichert, aber besonders für eine ansprechende Ausstattung der Kinderklinik und der Palliativstation fehlen rund zwei Millionen Euro.