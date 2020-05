In rund 30 ihrer Filialen hat die Bäckerei Görtz den Café-Betrieb wieder geöffnet. „Wir versuchen, einen Weg zurück in die Normalität zu finden“, erklärte dazu Geschäftsführer Peter Görtz. Sofern es der Betrieb in der jeweiligen Filiale zulasse und es den Mitarbeiterinnen möglich sei, sollen die Café-Kunden an den Tischen bedient werden. Da statt mehrerer Hundert derzeit bisher nur wenige Kunden in die Cafés kommen, die bis zur Corona-Krise mit einem Selbstbedienungskonzept gearbeitet haben, wolle das Unternehmen nun diesen Versuch starten, informierte Görtz am Mittwoch. Der Firmenchef hofft dennoch weiter auf eine grundsätzliche Lösung für die sogenannte Gastronomie in Selbstbedienung. Dazu zählen neben der Bäckerei Görtz mit 170 Filialen in der Region weitere Bäckerei-Ketten sowie zum Beispiel auch die Gastronomie in der Rhein-Galerie, aber auch Imbissketten wie Burger King und McDonalds. „Es geht um viele Betriebe“, betonte Görtz. „Wir brauchen hier Lösungen für eine längere Zeit.“ In einem RHEINPFALZ-Interview in der Ausgabe vom Mittwoch hatte Peter Görtz kritisiert, dass Lokale wegen der Corona-Lockerungen wieder öffnen dürfen, die Gastronomie in Selbstbedienung aber weiterhin geschlossen bleiben muss und es bisher auch keine Perspektive gibt.