Nur Bahres ist Wahres: Diese Devise galt am Dienstagmorgen im gesamten Filialnetz der Ludwigshafener Bäckerei Görtz, regionaler Marktführer mit weit über 200 Filialen und knapp 2000 Mitarbeitern in der gesamten Region. „Wegen eines generellen Problems des Dienstleisters für die Kartenzahlung“ konnte in den Görtz-Läden zirka zwei Stunden lang nicht mit Karte bezahlt werden, informierte Firmenchef Peter Görtz auf Anfrage. Mittlerweile sei das Problem behoben. ☹