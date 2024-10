60 Lehrlinge haben diesen Monat ihre Ausbildung im St. Marien- und im St. Annastiftskrankenhaus begonnen. 40 von ihnen absolvieren eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, 20 zum Operationstechnischen Assistenten beziehungsweise zur Operationstechnischen Assistentin.

Die Anmeldezahlen in der Pflegeschule der beiden Krankenhäuser belegten, dass eine Ausbildung in der Pflege attraktiv sei, schreiben die Kliniken in einer Pressemitteilung. Die Anzahl sei so hoch gewesen, dass die Geschäftsführung mit Pflegeschulleiterin Monika Heuvelmann entschieden habe, mit zwei Kursen zu starten. Jeweils 20 Teilnehmende sollen so gleichzeitig unterrichtet werden. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir im Herbst einen zusätzlichen Kurs für die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau anbieten können.“ Inzwischen fülle sich auch wieder eine Warteliste.

Die Attraktivität der Ausbildung habe unter anderem dadurch erhöht werden können, dass zusätzliche Wohnmöglichkeiten für angehende Pflegefachleute aus dem Ausland geschaffen wurden. „Angrenzend an das Kinderheim St. Annastift wurde eine Wohngemeinschaft für Auszubildende eingerichtet“, sagt Heuvelmann.

Die Kursteilnehmer würden in der Ausbildung von den zentralen Praxisanleiterinnen und den Pflegenden auf den Stationen angeleitet. Bei Kooperationspartnern in der stationären und ambulanten Langzeitpflege könnten sie weitere Facetten des Berufs kennenlernen. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.st-marienkrankenhaus.de/pflegeschule.