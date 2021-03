Die fünfköpfige Stadtredaktion verliert einen sehr geschätzten Kollegen: Axel Nickel, Autorenkürzel „ax“, wechselt zu unserer „Mittelhaardter Rundschau“ nach Neustadt und wird dort stellvertretender Redaktionsleiter. Nickel kam vor sechs Jahren von der Redaktion Frankenthal, wo er den Lokalsport betreute, nach Ludwigshafen und erarbeitete sich in Windeseile Respekt – innerhalb und außerhalb der Redaktion. Federführend bearbeitete er den Gesundheitssektor, das Thema Stadtfinanzen, berichtete aus den Ortsbeiräten Maudach und Gartenstadt, erwies sich als Allrounder und leitete im Haus mehrere Arbeitsgruppen. Mit seiner ausgleichenden Art, seinen profunden Kenntnissen und seinem Fleiß entwickelte sich der heute 48-Jährige zu einer Säule der Redaktion. Seine Beförderung hat er sich durch seine herausragende Arbeit mehr als verdient. Wegen personeller Engpässe in der Neustadter Redaktion, hat Nickel seine neue Funktion bereits am Donnerstag angenommen. Wir wünschen ihm viel Erfolg. Wer auf „ax“ in Ludwigshafen folgt, wird sich in Kürze entscheiden.