„Heute hat ein breites Bündnis unter Beteiligung des Awo-Bundesverbands einen offenen Brief an die Bundesregierung veröffentlicht.“ Das hat der Stadtkreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ludwigshafen am Donnerstag mitgeteilt. Gefordert wird darin ein schnelles Gegensteuern in der Armutspolitik.

„Schon auf Kante genäht“

Auch die Awo Ludwigshafen sieht die sich verschärfende soziale Lage vor dem Hintergrund aktueller Preisentwicklungen mit großer Sorge und fordert, die Situation von betroffenen Menschen stärker in den Blick zu nehmen. „Preisentwicklung und Pandemie setzen viele Menschen finanziell stark unter Druck. Für Menschen in der Grundsicherung und in prekären Lebenslagen werden die zusätzlichen Kosten schnell zu einer existenziellen Frage“, erklärt Holger Scharff, Stadtkreisvorsitzender der Awo Ludwigshafen und Awo-Vizepräsident im Verband Pfalz. Das gegenwärtige Niveau der Grundsicherung sei „schon auf Kante genäht“ und reiche nicht aus, um die aktuellen Mehrbelastungen abzusichern.

„Brauchen Sofortmaßnahmen“

„Wir brauchen schnelle Sofortmaßnahmen in Form eines pauschalen Zuschlags auf die Grundsicherung, um die steigenden Lebenshaltungs- und Stromkosten abzufedern“, betont der Mundenheimer SPD-Politiker. Außerdem müsse der angekündigte Sofortzuschlag für Kinder zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus bedürfe es einer Gesamtstrategie, wie vor dem Hintergrund der sozialen Folgen der Corona-Pandemie wieder mehr sozialer Zusammenhalt organisiert werden könne. Das sei eine zutiefst soziale Frage und ein Handlungsauftrag an die Sozialpolitik, bilanziert Scharff.