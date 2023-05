Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ursprünglich war ein Konzert mit Musik von Hans Thomalla als flankierendes Programm zur Uraufführung seiner Songoper „Dark Spring“ (Düsterer Frühling) am Mannheimer Nationaltheater für Mai geplant. Das damals verschobene Kooperationsprojekt der Schillerbühne und der Gesellschaft für Neue Musik ist jetzt nachgeholt worden.

In der Paul-Gerhardt-Kirche in der Neckarstadt fand also, diesmal in Eigenregie der Gesellschaft für Neue Musik, die Uraufführung von Thomallas „Harmoniemusik“