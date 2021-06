Wie bei Google Maps durchs Klinikum: Auf einen virtuellen Krankenhaus-Rundgang haben Lehrkräfte der Pflegeakademie am Klinikum am Donnerstag rund 20 Interessenten mitgenommen. In sieben Chatrooms beantworteten die Pflegepädagogen alle Fragen rund um die Ausbildungszweige der Fachschule. Als Gewinn für den Unterricht auch jenseits der Pandemie sehen die Schulleiter Bettina Duri und Benny Neukamm das digitale Krankenhausmodell im 360-Grad-Format.

„Muss man vor der Bewerbung ein Praktikum absolvieren?“ Die Frage steht um 19.32 Uhr in der Chatleiste des „Big Blue Button“ (BBB)-Raums der Pflegepädagogen Monika Senger und Holger Brich. Eine hochgeladene Folienpräsentation der Pflegepädagogen zur „neuen generalistischen Pflegeausbildung“ ging der Fragerunde voran. Ob das Interesse andererseits dem Beruf des Operationstechnischen- (OTA) oder dem des Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) an der „OTA- und ATA-Schule“ der Pflegeakademie am Klinikum galt – nach seiner Online-Anmeldung bekam jeder Teilnehmer einen Link zum „digitalen Azubi-Event“ geschickt. Nach dem Treffen im „Begrüßungsraum“ um 19 Uhr galt es, einen der themenbezogenen Chaträume zu finden.

Und wenn es um Räume finden geht, ist das nicht analog-metaphorisch gemeint: Mehrere virtuelle Rundgänge hat das Klinikum produziert, um die Azubis in spe wie ihre Eltern auch aus der Ferne mit in die Pflegefachschule und die OTA- und ATA-Schule zu nehmen. Pflegepädagogen wie Pflegefachschulleiter Benny Neukamm (40) erscheinen dem Besucher als anklickbare, mit Audio-Infos aufwartende Avatare.

Via Mausklick in die Flure oder den OP-Saal

Wie bei Google Maps auf der Straße können in den Klinikumsrunden via Mausclick und Bewegungspfeilen die Flure, aber auch der OP-Saal oder die Intensivstation Schritt für Schritt erschlossen werden.

„Das sind sehr sensible Bereiche, in denen wir auch jenseits der Pandemie keine analogen Besichtigungen anbieten können“, unterstreicht Neukamm den Nutzen, den die aus der Not geborene Abbildung der Wirklichkeit auch künftig habe. So könnten die Räume nun öffentlich präsentiert werden, ohne die Privatsphäre der im realen Klinikum liegenden Patienten zu stören.

360-Grad-Rundgänge

Ebenso ließen sich die 360-Grad-Rundgänge für den Unterricht an der Pflegeakademie nutzen, betont Bettina Duri. Sie ist die Leiterin der OTA- und ATA-Schule. Habe die Pflegeakademie zwar schon vor Corona etwa mit „Tablet-Unterricht“ das eine oder andere digitale Element integriert, sei sie in den Lockdowns vollends auf BBB umgestiegen, berichtet Duri.

Für die Pflegeakademie laufe BBB über einen dem Klinikum eigenen Server, so Duri. „Ein großer Vorteil ist die Nutzung der Lernplattform Moodle“, sieht die Schulleiterin auch positive Entwicklungen, die die Pandemie für die Pflegeakademie brachte: „Schüler und Lehrer haben jetzt einen sehr zuverlässigen Ablageort für ihr Lernmaterial und können jederzeit darauf zugreifen.“

Wie eine Schulstunde

So war auch das digitale Ausbildungsevent vom Ablauf her organisiert wie eine 90-minütige Schulstunde: Nach der viertelstündigen Begrüßungsrunde ging’s in die Chaträume. In den dortigen Sessions gab es auch Infos zum „Studium in der Pflege“ oder zum „Theorie-Praxis-Transfer“.

Letzteres Thema war „vielleicht zu tief“ gegriffen für die Erstinteressenten, bilanziert Neukamm im Anschluss des „digitalen Ausbildungsevents“ selbstkritisch. „In Zukunft mit zwei Räumen“ statt sieben die ersten wichtigen Anhaltspunkte geben – Neukamm jedenfalls sieht nach der Premiere des „digitalen Azubi-Events“ am Klinikum Möglichkeiten, die Internet-Begegnung noch kompakter zu gestalten.

Im Netz

Die 360-Grad-Rundgänge und Wissenswertes rund um das Ausbildungsangebot der Pflegeakademie am Klinikum finden sich auf www.klilu.de.