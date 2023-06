Seit einigen Jahren werben Autohersteller massiv für den Kauf von E-Autos: Man sieht sie in der Werbung, man hört Politiker über sie sprechen. In Ludwigshafen ist der Anteil am Kfz-Bestand aber immer noch schwindend gering. Wie sieht die Nachfrage in Autohäusern aus? Welche Hindernisse gibt es für die Käufer? Ein Stimmungsbild lesen Sie hier.