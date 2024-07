Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro entstand bei einem Autounfall am Montagnachmittag in Heidelberg. Laut Polizei geriet eine 88-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Dessen 26-jähriger Fahrer und die Seniorin blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme und die Beseitigung ausgelaufenen Treibstoffs war die B37 mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Den Angaben zufolge bildete sich trotz Umleitungen ein erheblicher Rückstau.