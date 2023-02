15.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am gegen 18 Uhr Freitag ein Autounfall in der Innenstadt verursacht. Im Kreuzungsbereich Heinigstraße/Sumgaitallee auf Höhe der dortigen Aral-Tankstelle wurden insgesamt drei Personen verletzt, darunter ein einjähriges Kind. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.