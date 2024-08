Eine stark blutende Verletzung an der Schulter hat ein Radfahrer nach einem Unfall mit einem Auto am Freitag davongetragen. Laut Polizei fuhr der Radfahrer auf dem Radweg in der Mundenheimer Straße (Süd) und wurde von der Beifahrertür eines parkenden Autos erwischt. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus.