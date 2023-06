Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Samstagvormittag bei einem Unfall in der Roonstraße (Süd) verletzt worden. Der Polizei zufolge stürzte sie, weil ein 37-jähriger Mann aus seinem am Fahrbahnrand geparkten Pkw aussteigen wollte und dabei die Radfahrerin übersah. Diese prallte gegen die Fahrertür des Pkw. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.