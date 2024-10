Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag bis Montag die Seitenscheibe eines geparkten Autos der Marke Seat in der Erich-Reimann-Straße (Mundenheim) eingeschlagen und versucht, das Autoradio auszubauen. Das Vorhaben misslang jedoch, wie die Polizei weiter berichtet. Die Beamten suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bitten unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Hinweise.