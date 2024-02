Die Polizei ermittelt wegen Vandalismusfällen, bei denen zwei Autos und ein Bagger beschädigt worden sind. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Laut Polizeibericht wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei Autos in der Straße „Am Herrschaftsweiher“ in Ruchheim zerkratzt. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen blauen Ford und einen grauen Mazda. Die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1000 Euro. Ebenfalls am Wochenende wurde bei einem Bagger der Marke „Sennebogen“ die Frontscheibe eingeschlagen. Das Baufahrzeug war in der Straße „Unteres Rheinufer“ (Nord) abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.