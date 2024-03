Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend laut Polizei beim Abbiegen einen entgegenkommenden BMW übersehen. Es kam den weiteren Angaben zufolge zu einem Frontalzusammenstoß. Der Unfall ereignete sich in Mannheim-Käfertal. In den BMW saß ein junges Ehepaar. Alle drei Personen seien verletzt worden, hieß es. Zur weiteren Untersuchung wurden diese in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen übernommen.