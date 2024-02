Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer die Hafenstraße in Mannheim in Fahrtrichtung Parkring. Auf Höhe der Einmündung zur Akademiestraße wollte er nach links einbiegen. Hierbei übersah er den auf der entgegenkommenden Fahrbahn und in entgegengesetzter Richtung fahrenden Ford, an dessen Steuer ein 56-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.