Autoknacker haben am Wochenende in Oppau ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, wurden Autoaufbrüche in der Rhein- und in der Weiherhofstraße registriert, die sich wohl in der Zeit von Freitag bis Samstag ereignet haben. Bei einem Fahrzeug gelangten die Täter über das Herunterdrücken einer Fensterscheibe, bei dem anderen Wagen auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere. Aus beiden Autos wurden Gegenstände im Gesamtwert von rund 1000 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2222.