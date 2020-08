Unbekannte haben laut Polizei bereits in der Nacht auf Freitag in der Gustav-Stresemann-Straße in Oggersheim drei Fahrzeuge beschädigt. Die Kratzer wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Polizei Oggersheim bittet mögliche Zeugen, insbesondere Anwohner, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 0621/963-2403 zu melden.