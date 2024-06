Im Stadtgebiet sind in der Nacht auf Dienstag laut Polizei fünf Fahrzeuge aufgebrochen worden. In der Von-Kieffer-Straße Höhe Sinsheimer Straße (Gartenstadt) brachen Unbekannte eine A-Klasse und ein weiteres Auto auf und stahlen eine Handtasche und ein Elektronikgerät. Auch im Neustadter Ring (Maudache) wurde eine Tasche aus einem VW Passat gestohlen. Aus einem aufgebrochenen Nissan Qashqai und Ford Mondeo in der Maudacher Straße, Höhe Tiroler Straße, (Gartenstadt) wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.