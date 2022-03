Unbekannte haben laut Polizei am Donnerstag zwischen 3.30 und 13 Uhr die Scheibe eines BMW eingeschlagen, der in der Dessauer Straße (Hemshof) geparkt war. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ist zudem die Scheibe eines Audi A6 zerstört worden, der auf dem Parkplatz „Jaegerstraße“ in Mitte stand. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.