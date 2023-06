Bei Verkehrsunfällen sind am Montag zwei Radlerinnen verletzt worden. Laut Polizeibericht kollidierte eine Autofahrerin (58) gegen 10 Uhr in der Industriestraße auf den Parkplatz eines Supermarkts in Friesenheim mit einer Radfahrerin. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. In Oggersheim stürzte eine 32-jährige Radfahrerin in der Kettlerstraße, als ein 47-Jähriger die Fahrertür seines soeben am Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete. Die 32-Jährige kollidierte mit der Tür und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter.