Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 14 und 15.30 Uhr einen in einem Parkhaus Im Zollhof (Mitte) abgestellten Honda Civic beschädigt. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Kallstadter Straße (Gartenstadt) abgestellter Skoda Karoq beschädigt. Auch in diesem Fall kümmerte sich der Verursacher nicht um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von gut 800 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.