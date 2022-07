Am Donnerstagabend hat ein 32-Jähriger in der Mannheimer Schwetzingerstadt mit Fußtritten zwei geparkte Autos beschädigt und anschließend die Polizei attackiert und beleidigt. Laut Polizei konnte der Täter nach Zeugenhinweisen festgenommen werden. Dabei habe der Mann wüst geschimpft und unkontrolliert um sich gespuckt. Da er sich auch bei der Feststellung seiner Personalien gegenüber den Beamten verbal äußerst aggressiv verhielt und auch keine Anzeichen machte, sein Verhalten einzustellen, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe für sein aggressives Verhalten, der Sachbeschädigungen und der möglicherweise persönlichen Ausnahmesituation sind bislang unklar. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Neben der Strafanzeige und den Kosten für die Sachbeschädigungen erwarten den 32-Jährigen auch noch die Folgekosten im Zusammenhang mit seiner vorübergehenden Unterbringung bei der Polizei.