In der Kanalstraße im Hemshof hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand am Samstag zwischen 16.30 und 17.20 Uhr die Fahrer- und die Beifahrerseite eines geparkten Autos zerkratzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1800 Euro. Außerdem ist in der Edigheimer Kranichstraße ein geparktes Auto beschädigt worden. Dies ist laut Polizei am Samstag zwischen 1 und 13 Uhr passiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Unbekannter beim Vorbeifahren gegen den Wagen gefahren und dann geflüchtet ist. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei, Telefon 0621/963-2222.