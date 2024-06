In der Nacht zum Mittwoch sind laut Polizei mehrere Fahrzeuge im Stadtbereich aufgebrochen worden. Aus einem in der Burrweiler Straße (Maudach) abgestellten Fiat Panda wurde eine Einkaufstasche mit Kleidung und einem Geldbeutel entwendet. Aus einem im Weißdornhag (Gartenstadt) abgestellten Kia Picanto wurde ebenfalls ein Portemonnaie gestohlen. In einer Tiefgarage in der Paul-Klee-Straße (Süd) wurden ein BMW und ein Audi aufgebrochen. Gesamtschaden: 2500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 oder 963-2122.