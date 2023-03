Am Sonntag wurden bei der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Autos gemeldet. Zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte einen grauen VW Lupo auf. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Dammstraße (Innenstadt) unterhalb der Hochstraße Süd geparkt. Aus dem Auto wurde ein Ersatzreifen gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Einen Opel-Astra-Kombi brachen Unbekannte im etwa gleichen Zeitraum in der Paul-Klee-Straße in Süd auf. Das Auto war in einer Tiefgarage geparkt. Aus dem Innern wurden eine Sonnenbrille und zwei Jacken gestohlen. Schaden: rund 350 Euro.

Parkplätze beobachtet

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Parkplätze beobachtet und kurz nach dem Abstellen des Wagen sofort zugeschlagen haben. Aus diesem Grund sei besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des Fahrzeugs geboten, rät die Polizei. Sie appelliert an alle Halter: „Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter.“

Weitere Infos zu diesem Thema und zu anderen Themen findet man im Netz unter www.polizei-beratung.de.