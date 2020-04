Zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren haben sich am Mittwochnachmittag im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ein verbotenes Autorennen geliefert. Die beiden Männer waren laut Polizei kurz vor 15 Uhr auf der Feudenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen, der 18-Jährige mit seinem BMW auf der linken Fahrspur. An der Ampel kurz vor der Einmündung „In der Au“ wechselte der BMW wegen eines rechts abbremsenden Fahrzeugs nach links hinter den Mercedes. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten beide laut Polizei sehr stark und fuhren mit aufheulenden Motoren los. Der BMW wechselte sogleich wieder nach rechts und fuhr neben den Mercedes. Eine dahinter fahrende Polizeistreife stoppte die beiden Männer. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht, als sie sahen, dass der 18-Jährige mit Badeschlappen am Steuer sitzt. Zudem sei er nur im Besitz einer Bescheinigung für begleitetes Fahren.