Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen eines Autorennens, das am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 9 in Richtung Ludwigshafen stattgefunden haben soll. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilen, haben zwei Zeugen gegen 16 Uhr gemeldet, dass die Fahrer eines blauen Audis und eines silberfarbenen BMWs wiederholt rechts überholt und beim Spurwechsel zurück auf die linke Seite andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Zeugen hatten deren Kennzeichen notiert. Die Fahrer dementierten die Vorwürfe aber. Die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim bitten nun um Hinweise von weiteren Verkehrsteilnehmern unter Telefon 06237 933-0 oder per E-Mail an pastruchheim.presse@polizei.rlp.de.