Das Ordnungsamt hat zwei illegal betriebene Fladenbäckereien im Hemshof und in Friesenheim geschlossen. Laut Stadtverwaltung wurde die Bäckerei im Hemshof ohne Gewerbeschein betrieben, weil nach dem Tod des ursprünglichen Betreibers keine Ummeldung erfolgt sei. Außerdem wies der Betrieb hygienische Mängel auf. Unter anderem seien in der Backstube ein nicht funktionierendes Waschbecken und Autoreifen entdeckt worden. Der Weiterbetrieb wurde vorerst untersagt. In Friesenheim entdeckten die Kontrolleure eine weitere Backstube, die nicht angemeldet war und ebenfalls beträchtliche hygienische Mängel aufwies. So diente etwa ein Mörtelkasten als Behältnis für Mehl. Da sich die in der Bäckerei angetroffenen Personen nicht ausweisen konnten und zwei davon offensichtlich falsche Angaben zu ihrer Identität machten, wurde die Fladenbäckerei versiegelt.