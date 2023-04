Ein Unbekannter hat in Edigheim zwei Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat in der Nacht auf Montag. Der Wagen gehört einem 54-Jährigen , der das Fahrzeug in einem Hof im Dammstückerweg abgestellt hatte. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 963-2222.