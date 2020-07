Die Reifen an zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in der Pfingstweide zerstochen. Laut Polizei geschah die Tat auf einem Parkplatz im Brüsseler Ring. Der Schaden beträgt 600 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.