Autoposer halten die Polizei wieder verstärkt auf Trab. Beamte waren am Wochenende in Mannheim und Heidelberg im Einsatz. In der Nacht von Freitag auf Samstag ergaben sich sechs Ordnungswidrigkeiten. Die Fahrer seien unter anderem wegen Lärmverstößen aufgefallen, hieß es. Zudem sei bei sechs Fahrzeugen Mängel festgestellt worden. In Mannheim organisierte die Szene ein Treffen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Stadtteil Vogelstang. Ab 22 Uhr sollen sich dort knapp 150 Personen mit 100 Fahrzeugen eingefunden haben. Lediglich ein 25-Jähriger sei durch seine unangemessene Fahrweise aufgefallen. Ansonsten war die Gruppe offenbar kooperativ. Von Samstag auf Sonntag wurden insbesondere zur Nachtzeit wieder mehr „Poser“ in den Stadtgebieten registriert. Es gab 16 Ordnungswidrigkeiten. Zudem seien fünf Platzverweise ausgesprochen worden. Die Autoposer-Szene beschäftigt die Polizei in Mannheim seit einigen Jahren.