Autos ohne einen Menschen am Steuer sind schon lange kein Science-Fiction mehr. Im Mannheimer Stadtteil Franklin nimmt laut Initiatoren erstmals in Deutschland ein autonom fahrender Shuttlebus am Straßenverkehr teil. Noch nicht alles funktioniert reibungslos.

Fahrzeuge ohne Mensch am Steuer? Gehört so was auf die Straße? Im Mannheimer Stadtteil Franklin darf man sich nun auf eine Probefahrt in einem autonomen Shuttle