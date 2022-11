Holzkohlegrill, Heizlüfter oder Ofen Marke Eigenbau: Experten fürchten, dass in der Gaskrise einige Bürger aus Geldmangel nach alternativen Heizmethoden suchen. Doch das kann lebensgefährlich werden, warnen ein Feuerwehrmann und ein Schornsteinfeger aus Frankenthal. Wovon sie am dringendsten abraten, lesen Sie hier.

Ein autonom fahrender Kleinbus soll ab 2024 im Mannheimer Stadtteil Franklin seine Runden drehen. Mit der Innovation will man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Zwei Traditionsbranchen stehen wegen der stark gestiegenen Energiepreise am Abgrund: kleine und mittelständische Bäckereien und Metzgereien. Noch nie war die Situation schwieriger, berichten Jochen Brendel und Marc Micol aus Ludwigshafen.

Die Bluttat von Oggersheim hat das Leben der Familie Sprengart brutal verändert. Sohn Jonas (20) ist Mitte Oktober auf offener Straße von einem Mann ohne erkennbaren Grund erstochen worden. Auch das zweite Opfer Sascha (35) gehörte zum Familienkreis. Wie kommt man mit so einer Tat klar? Wir haben mit den Angehörigen gesprochen. Mehr dazu hier.

Seit zwei Jahren staut ein Biber zwischen Maxdorf und Lambsheim ein Rückhaltebecken auf. Dadurch steigt die Hochwassergefahr, komplett entfernt werden kann der Damm aber aus Artenschutzgründen nicht. Eine dauerhafte Lösung gibt es noch nicht. Warum, das lesen Sie hier.

Nach 23 Jahren ist Schluss: Ernst Hessenauer gibt als Kapitän der Fähre „Neptun“ zwischen Speyer und Rheinhausen das Steuer aus der Hand. Seinen Ruhestand will der 72-Jährige in Polen verbringen – und seiner Leidenschaft für Gewässer auch dort treu bleiben. Einen Nachfolger als Fährmann an Bord der „Neptun“ gibt es auch schon. Wer das ist, das erfahren Sie hier.